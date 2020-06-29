Москва, , 03:02 — REGNUM В арбитраж Москвы от ростовской компании «Поречь», которая работает в научной и технической сфере, поступил иск на 75 млрд рублей. Ответчиком выступает ПАО «Сбербанк», а претензии фигурируют как ущерб. Помимо этого, истец оформил иск, как защиту деловой репутации, и требует удалить из банковской системы сведения, которые, на его взгляд, порочат достоинство и честь работника компании. Иск судом из-за недочётов оставлен без движения до 22 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление «о взыскании ущерба в размере 75 000 000 000 рублей, защите деловой репутации, признании поступивших денежных средств безвозмездным денежным переводом, об истребовании удаления порочащей честь и достоинство работника информации из банковской системы» поступило в суд 15 июня 2020 года. В качестве сотрудника, чья честь и достоинство, по мнению истца, задето, выступает директор и владелец компании. Деньги, о которых ведётся речь в споре, поступили 30 декабря 2019 года на банковскую карточку директора. Их он требует признать безвозмездным денежным переводом.

Дело попало к судье Козленковой.

«В нарушение пункта 4 части 2 статьи 125 АПК РФ в исковом заявлении не указаны конкретные требования в отношении защиты деловой репутации истца», — отметила судья в своём определении.

Помимо этого, к иску не был приложен документ об уплате госпошлины. Истцу дали месяц на устранение недочётов.

Компания в 2019—2020 годы трижды выступала истцом в спорах, где ответчиком фигурировал «Российский фонд фундаментальных исследований». Так в июне 2020 года дело по иску «о взыскании ущерба в размере 150 000 000 руб., о восстановлении права на участие в научной жизни, ограниченное ответчиком, в том числе право на свободу преподавания» было судом прекращено. Два других иска, в которых фигурировали схожие требования, были возвращены истцу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Поречь» учреждено в Ростовской области в декабре 2006 года для ведения научной, профессиональной и технической деятельности. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Александр Гурков.