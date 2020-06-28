Москва, , 21:25 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов против трубопровода «Северный поток — 2» бессмысленны, считает автор Forbes Кеннет Рапоза.

По его словам, ограничительные меры не остановят строительство газопровода. «Северный поток — 2» рассматривается как проблема для украинской газовой компании, поскольку через Украину будет поступать меньше российского газа в Европу. Украинская сторона, по предварительным данным, может потерять до 10% ВВП.

Введение же новых санкций едва приведет к заявленному результату. Ограничительные меры могут рассматриваться как утешение Украины, которая воспринимает «Северный поток — 2» как угрозу, добавил Рапоза.

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Как сообщало ИА REGNUM, санкции против «Северного потока — 2» власти США ввели еще в минувшем году. Был принят закон PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности). В результате тех санкций западные компании в страхе прекратили прокладку «Северного потока — 2», и теперь Газпром завершает проект самостоятельно.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила конгрессменов США, представивших на рассмотрение палаты представителей новый законопроект, который предусматривает расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

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