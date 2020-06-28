Москва, , 21:12 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты разъяснило порядок перечисления новой единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.

По данным ведомства, новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

«Таким образом, осуществление новой единовременной выплаты осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом», — говорится в сообщении на сайте Минтруда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Кроме того, глава государства дал поручение правительству в июле провести ещё одну единовременную выплату в таком же размере на детей от нуля до 16 лет.

Читайте также: Владимир Путин: средства на выплаты гражданам берутся из резервов бюджета