Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Власти Соединенных Штатов пытаются убедить правительства стран Европейского союза избавиться от оборудования для досмотра от крупнейшего китайского производителя Nuctech Co. Об этом 28 июня сообщает Wall Street Journal.

Данная компания занимается производством скрининговых систем для досмотра грузов, багажа и пассажиров в портах, аэропортах и на пограничных переходах.

По данным издания, расширение присутствия Nuctech Co в ЕС якобы представляет угрозу для западных безопасности и бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет ему вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Ранее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил о прекращении торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем.

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