Дамаск, , 18:55 — REGNUM Сирийский журналист Маджид Фахд заявил, что в Сирии из-за нехватки корма закрывается 60% птицефабрик. Об этом 28 июня он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Вскоре все сирийцы станут вегетарианцами, поскольку в Дамаске нет курицы, в то время как 60% птицефабрик начали закрываться из-за отсутствия корма», ― говорится в сообщении.

https://twitter.com/Syria_Protector/status/1277239935360253952

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Сирии состоялась очередная благотворительная акция Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Чеченский фонд оказал помощь более 12 тысячам жителей. В разных городах и районах Сирии волонтеры раздавали продуктовые наборы, одежду, одеяла и другие вещи первой необходимости.

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