Запорожье, Украина, , 16:51 — REGNUM На Украине шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

"На данный момент в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 идет 59-е сутки плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 ― 74-е сутки планового среднего ремонта, энергоблок №1 находится в резерве», ― говорится в заявлении.

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В компании отметили, что работа всех систем ЗАЭС проходит в штатном режиме, замечаний к работе сотрудников атомной электростанции нет. Кроме этого, по данным «Энергоатома», в зоне расположения Запорожской АЭС радиационный фон соответствуют нормальным значениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года в пресс-службе Запорожской атомной электростанции (АЭС) заявили, что на станции отключен шестой энергоблок для проведения текущего ремонта.

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