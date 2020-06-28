Киев, , 11:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» № 677-ІХ, принятый украинским парламентом 4 июня 2020 года, сообщает 28 июня пресс-служба украинского лидера.

Данный закон, по информации источника, даст возможность областным государственным администрациям Украины уже в нынешнем году привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения.

Согласно документу, 90% общего объема субвенций будут распределены между местными бюджетами (кроме бюджета украинской столицы), в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице.

«Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Кредитные средства также можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, которые были привлечены для строительства, ремонта местных автомобильных дорог общего пользования и коммунальной собственности. Размер денежных средств, направленных на данные цели, при этом не должен превышать 30% объема субвенции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское государственное агенство автомобильных дорог начало ремонт трассы Харьков — Ялта.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал, что на украинских дорогах появятся сорок комплексов для осуществления весового контроля, которые призваны защитить украинские дороги от разрушения.