Москва, , 11:19 — REGNUM К концу 2020 года средние ставки по ипотеке в России могут опуститься до рекордно низких отметок. Об этом в интервью РБК заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

По ее словам, к концу года банки могут предлагать клиентам ипотеку со ставкой ниже 7% годовых.

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до семи процентов к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставка», — заявила Ульянова.

Напомним, что сейчас средняя ставка по ипотеке опустилась до 7,4%. Также продолжает действовать льготная ипотечная ставка для семей с детьми — 6,5%.

Ключевая ставка Банка России последнее время снижалась, что и привело к снижению ипотечных ставок.