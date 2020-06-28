Будапешт, , 09:40 — REGNUM Инвестиционный план по строительству газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. метров в год утвердил венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что оно уведомляет участников рынка о том, что решение H1596/2020, выпущенное Венгерским регулирующим органом по энергетике и коммунальным услугам (MEKH) 19 июня 2020 года, «также включает в себя разработку новой сербско-венгерской фидерной мощности, способной транспортировать 6 миллиардов кубометров в год».

Также сообщается, что данная пропускная способность строящейся перемычки со стороны Сербии должна быть обеспечена к октябрю следующего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон критически отозвался о строительстве газопровода «Турецкий поток-2», которое в настоящий момент продолжается «активными темпами».