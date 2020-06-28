Пекин, , 09:15 — REGNUM Сельскохозяйственный банк Китая наращивает финансовую поддержку сельских районов страны на 2020 год, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Банк являются крупнейшим коммерческим кредитором Китая. На 23 июня выданные им займы регионам страны уездного уровня превысили 5 трлн юаней (около $708,7 млрд), что на 462,1 млрд юаней больше, чем в начале года.

Личные кредиты в уездах Китая составили 2,11 трлн юаней, что на 9,55% выше, чем в начале года, в то время как займы юридическим лицам достигли 2,89 трлн юаней, что, в свою очередь, на 10,64% выше показателей начала года.