Пекин, , 09:10 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Tencent выпустила платформу симуляции автономного вождения нового поколения TAD Sim 2.0, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Симуляция широко используется в рамках развития технологий автономного вождения и «умного» управления транспортом. Новая платформа Tencent использует и технологии реальных данных, и игровые технологии. Он имеет встроенную цифровую карту сантиметровой точности, а также режимы симуляции вождения в динамической и статичной среде.

В сравнении с предыдущим поколением, TAD Sim 2.0 заполняет лакуну между дорожными тестами и виртуальными сценариями. Имея более высокое разрешение в сценарии трехмерной реконструкции и высокую точность сенсорной симуляции, платформа может максимально приблизиться к реальности.

Огромное разнообразие погодных условий, рельефов, а также экстремальные дорожные условия может быть сгенерировано программой с совмещением реальных и виртуальных сценариев.