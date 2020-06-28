Пекин, , 06:51 — REGNUM Восстановление сферы программного обеспечения Китая ускорилось по мере того, как выручка компаний в этой сфере начала показывать положительную динамику, сообщили 27 июня в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Китайские компании в области программного обеспечения получили почти 2,8 трлн юаней (порядка $395,6 млрд) выручки в период с января по май текущего года, что на 4,2% выше в годовом исчислении в сравнении с 0,1% падения за первые четыре месяца года. За первые пять месяцев прибыль китайских компаний в сфере программного обеспечения достигла 321,9 млрд юаней, что на 1,1% ниже в годовом исчислении.

Падение оказалось на 1,2 процентных пункта медленнее, чем в период с января по апрель. Экспорт программного обеспечения продолжил показывать медленное восстановление, а его общий объем составил $16,6 млрд за указанный период.