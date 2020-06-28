Пекин, , 06:47 — REGNUM Продажи пикапов на рынке Китая взлетели на 35% в годовом исчислении за май текущего года, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Всего 45 тыс. единиц пикапов было продано в прошлом месяце, что говорит о серьезном росте спроса на данный вид автомобилей, сообщили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Пикапы совмещают возможности пассажирских и коммерческих грузовых транспортных средств. В последнее время они становятся все более популярными в Китае. Всего за прошедший год было продано 440 тыс. единиц пикапов в стране.

На данным момент автопроизводитель Great Wall Motors лидирует на рынке пикапов в Китае. Компания занимает 44% от общей доли на рынке страны, увеличив ее с 34% в 2019 году.