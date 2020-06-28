Пекин, , 06:41 — REGNUM Цены на свежую фермерскую продукцию в Китае упали в мае текущего года, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Средняя оптовая цена на 28 видов овощей, которая отслеживается Министерством сельского хозяйства КНР, переживал сезонное снижение на 12% относительно апреля в мае и на 5,1% относительно аналогичного месяца годом ранее.

Цены на шесть видов фруктов в мае относительно апреля выросли в среднем на 5,9%, но упали на 16,3% в годовом исчислении. Цены на свинину упали на 10,1%, что на 2,6 процентных пункта больше, чем в апреле. Средние рыночные цены на говядину и баранину продолжили падать.

Средние розничные цены на яйца падали седьмой месяц к ряду в мае, суммарно просев на 31,6% за указанный период.