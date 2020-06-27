Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Американский стартап Space Perspective анонсировал организацию туристических полётов на воздушном шаре в герметичной капсуле на высоту 30 километров, откуда участники полета смогут увидеть космос. Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что компания Space Perspective планирует организовать туристические полёты в восьмиместной герметичной комфортабельной капсуле Neptune с ванной комнатой и баром с закусками. Капсула будет подниматься на высоту 30 километров с помощью аэростата, именно на этой высоте туристы смогут отчётливо увидеть «кривизну планеты и черноту космоса».

По данным журналистов издания, путешествие займёт шесть часов, а посадка будет совершена в океан. Первый экспериментальный полёт состоится в начале 2021 года с мыса Канаверал.

Предполагается, что стоимость туристического полёта в стратосферу запланирована в размере половины от стоимости существующих суборбитальных рейсов (около $125 тыс. на пассажира).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суборбитальный туристический космоплан VSS Unity второй раз поднялся в воздух в ходе испытаний в штате Нью-Мексико.

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