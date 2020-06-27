Москва, , 20:09 — REGNUM На строительство последнего участка трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в обход Твери необходимо чуть более 60 млрд рублей, однако финансовые средства на его возведение в бюджете пока не заложены. Об этом 27 июня сообщил журналистам руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Он подчеркнул, что на данный момент заключен контракт на проектные работы по строительству участка автодороги, а также проведено совещание с главой Тверской области Игорем Руденей, на котором были обсуждены этапы возведения дороги.

«Наша задача ― до конца этого года запроектировать, выйти за экспертизой в следующем году, запросить деньги в государстве, потому что их там нет, и начинать строить в следующем году. (Нужно ― Ред.) чуть больше 60 миллиардов рублей», ― отметил Петушенко.

Напомним, Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов Российской Федерации — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Протяжённость дороги составляет 669 километров, строительство обошлось в 550 млрд рублей. Трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург» является самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в современной России.

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