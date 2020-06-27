Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Заем будет предоставлен Украине в рамках политики развития в сфере экономического восстановления и будет направлен на поддержку критически важных для экономического восстановления реформ. Сообщается, что выделенные средства также помогут смягчить последствия пандемии коронавируса.
В пресс-службе Всемирного банка также перечислили основные реформы, проведение которых на Украине поддерживается международной финансовой структурой. В числе таковых ВБ перечислил реформы, целью которых является «(I) укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках; (II) поддержку де-монополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора; (III) усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19», сообщает пресс-служба Всемирного банка.
В организации также уточнили, что данный заем является одним из двух запланированных. Второй пойдет на поддержку «в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста».
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Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев планирует получить в июле 2020 года от Всемирного банка заем в сумме $350 млн.
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