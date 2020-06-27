Киев, , 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Заем будет предоставлен Украине в рамках политики развития в сфере экономического восстановления и будет направлен на поддержку критически важных для экономического восстановления реформ. Сообщается, что выделенные средства также помогут смягчить последствия пандемии коронавируса.

«В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 миллионов долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена», — цитирует пресс-служба ВБ директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Арупа Банерджи.

В пресс-службе Всемирного банка также перечислили основные реформы, проведение которых на Украине поддерживается международной финансовой структурой. В числе таковых ВБ перечислил реформы, целью которых является «(I) укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках; (II) поддержку де-монополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора; (III) усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19», сообщает пресс-служба Всемирного банка.

В организации также уточнили, что данный заем является одним из двух запланированных. Второй пойдет на поддержку «в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста».

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Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев планирует получить в июле 2020 года от Всемирного банка заем в сумме $350 млн.

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