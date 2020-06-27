Амстердам, , 11:50 — REGNUM В г. Влиссинген (провинция Зеландия) будут построены тюрьма строгого режима и судебный комплекс с усиленными мерами безопасности. Кроме того, в городе будет построен региональный центр для престарелых. Предусматривается также улучшение железнодорожного сообщения с Амстердамом и Роттердамом, а также строительство НИИ в области пищи, воды и энергии.

Данные предложения из доклада специального представителя правительства по переговорам с провинцией Бернарда Винтьес получили одобрение правительства и провинциальных властей. Реализация данных объектов является компенсацией провинции за решение правительства не переводить в Влиссинген казармы морской пехоты.

Провинциальные власти потребовали компенсации после того как правительство, вопреки сделанным ранее обещаниям, отказалось переводить казармы морской пехоты в Влиссинген. Переговоры о переводе заняли в общей сложности восемь лет. Решение правительства вызвало большое негодование в Зеландии. Провинция потратила миллионы евро на подготовку перевода казармы. Кроме того, провинциальные власти не были заранее извещены об отмене перевода казармы.