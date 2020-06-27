Москва, , 11:41 — REGNUM Законопроект, вводящий гуманитарный сбор, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс. Документом предлагается ввести гуманитарный сбор в размере 5% от средств, полученных рекламораспространителями за предоставление своих услуг. Цель сборов — оказание помощи гражданам России, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении.

По оценке комиссии Ассоциации коммуникационных агентств России, суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в 2019 году составил примерно 450 млрд рублей. Таким образом, гуманитарный сбор, направляемый на лечение детей, мог бы составить 22,5 млрд рублей в год, отмечает автор.