Тула, , 11:05 — REGNUM Четыре пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 27 июня в региональном оперативном штабе.

«Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Богородицка и Ефремова в возрасте от 61 года до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — сообщили в штабе.

Всего за период пандемии в Тульской области скончались уже 97 пациентов с COVID-19.