Киев, , 09:13 — REGNUM Экономические показатели Украины вернутся к «докарантинному» уровню в 2024 году. Предварительные прогнозы экономического развития Украины дал постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман, сообщает 26 июня пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

По прогнозам Люнгмана, экономическая ситуация на Украине в следующем году «частично улучшится», но и в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на шесть процентов ниже, чем в 2019 году.

«По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году», — заявил он.

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Напомним, ранее эксперты Международного валютного фонда спрогнозировали падение уровня экономики Украины на 8,2%. Кроме того, по мнению экспертов МВФ, экономика страны будет медленнее восстанавливаться по сравнению с ранее заявленными прогнозами. Экономический рост страны в 2021 году согласно одним из последних прогнозов МВФ составит 1,1% (ранее заявлялось о 3,6%), а в 2022 году — рост экономики Украины составит до трех процентов.

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