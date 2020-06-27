Амстердам, , 08:52 — REGNUM Правительство Нидерландов выделит 3,4 миллиардов евро на поддержку KLM. Министр финансов Вопке Хукстра уточнил, что 1 миллиард будет предоставлен в виде займа, а ещё 2,4 миллиардов — в виде гарантии под коммерческие займы. Решение о поддержке принято в связи с большим значением компании для экономики страны.

Взамен от KLM требуется отказ от премий для членов совета директоров и от выплаты дивидендов. Кроме того, персонал должен согласиться на сокращение зарплаты.

Поддержка предназначена лишь для самой KLM, а не для холдинговой компании Air France-KLM.