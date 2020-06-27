Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Наполнение финансовых рынков деньгами приостановлено Федеральной резервной системой США и начат обратный процесс. Это следует из опубликованных 26 июня данных американского регулятора.

Согласно им, баланс Федерального резерва снизился в период с 17 по 24 июня на $75,5 млрд, а неделей ранее — ещё на $28 млрд.

Также ФРС сокращает объем свопов (сделок по обмену актива на время), которые были открыты ею для ЦБ Европы, Британии, Японии и Швейцарии в конце марта текущего года и их объем за минувшие две недели сократился на $169 млрд, и продолжает выкуп казначейских облигаций (на $4,5 млрд в день) и других вливаний компенсируя это возвратом ранее выданных кредитов репо (на $111 млрд за две недели).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на фоне данного процесса ЦБ Евросоюза 24 июня влил в свою банковскую систему на сумму €1,3 трлн бесплатных кредитов по ставку — 0,5: и — 1% годовых.