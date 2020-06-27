Токио, , 07:46 — REGNUM Японское туристическое агентство H.I.S. Co. планирует закрыть 80−90 своих офисов по всей Японии в течение года с целью снизить убытки, нанесенные пандемией коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что это около одной трети всех офисов компании в Японии. Также компания планирует прекратить прием людей на работу с нового финансового года — с апреля 2021.

Ранее компания сообщала об убытках в размере 3,45 млрд иен (около $32,19 млн) в первой половине 2020 финансового года. H.I.S. Co. продавала путевки за границу и понесла убытки из-за ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.