Богота, , 07:33 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Колумбии кредита на сумму $700 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ВБ.

Предполагается, что средства помогут Колумбии укрепить свою систему здравоохранения и расширить программы социальной помощи. Также часть средств пойдет на кредитование малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.

«Мы работаем быстро, чтобы Колумбия могла рассчитывать на эти ресурсы, когда они понадобятся в эти сложные времена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, также Всемирный банк выделил кредит Коста-Рике в размере $300 млн. Ожидается, что эти средства пойдут на поддержку бизнеса, пострадавшего от экономических последствий пандемии коронавируса.

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