Пекин, , 07:06 — REGNUM Малые микропредприятия Китая получили инклюзивные дешевые займы в течение первых пяти месяцев года, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Средняя процентная ставка составила 6,03%, что на 0,67 процентных пунктов ниже, чем в среднем за 2019 года, сообщили в Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая.

Финансовые затраты предприятий при этом продолжили падать, сообщил представитель комиссии Е Яньфэй, добавив, что процентная ставка по займам для производственного сектора составила 4,32%, что на 0,46% ниже среднего на начало 2019 года.