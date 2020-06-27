Пекин, , 07:01 — REGNUM Одна из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая The State Development and Investment Corp. (SDIC) отчиталась о рекордном росте чистой прибыли за 2019 год, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании за прошедший год составила 20,1 млрд юаней (около $2,85 млрд), а выручка взлетела на 16% до 155,6 млрд юаней, говорится в отчете компании. В прошлом году SDIC нарастила инвестиции в технологические инновации, удвоила растраты относительно предыдущего года до 1,49 млрд юаней, говорится в докладе.

Инвестиции компании в 2019 году затронули сферы современного производства, экологической защиты, новой энергетики и общего здоровья. Компания была создана в 1995 году под прямым управлением центрального правительства Китая.