Пекин, , 06:55 — REGNUM Непогашенный внешний долг Китая ан конец марта текущего года составил $2,0946 трлн, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 1,8% выше, чем на конец 2019 года, сообщил пресс-секретарь и главный экономист Государственной администрации иностранных валют КНР (SAFE) Ван Чюньин.

В связи с эпидемией нового коронавируса в стране, центральный банк Китая совместно с SAFE выкатил ряд мер усиления трансграничного финансирования без подстегивания резкого роста объема внешнего долга, отметил Ван.