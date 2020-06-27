Пекин, , 06:51 — REGNUM Цена на свинину в Китае упала в прошлом месяцев в связи с ростом предложения и падением спроса на внутреннем рынке, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Средняя цена на свинину в 16 регионах Китая уровня провинции, отслеживаемая Министерством сельского хозяйства и вопросов села КНР, составила 37,35 юаня (около $5,3) за килограмм в мае, что на 13,9% ниже в годовом исчислении.

Отыгрыш цены стал результатом многомерных действий, предпринятых властями Китая с целью стимуляции поставок, включая вливание на рынок страны замороженной свинины из государственных резервов, а также наращивание импорта.