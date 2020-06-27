Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Министерство юстиции США в течение нескольких ближайших месяцев может подать иск — обвинить компанию Google в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете. Об этом со ссылкой на источники 26 июня сообщает газета Politico.

Совещание по видеосвязи, на котором, как утверждают источники газеты, были согласованы некоторые вопросы данного иска, было проведено сотрудниками Минюста США и антимонопольных управлений некоторых штатов ранее в этот же день.

Предполагается, что в качестве основного иск будет включать в себя утверждение о том, что компания Google «монополизировала рынок рекламных технологий». Также в документе будут затронуты некоторые противозаконные договоренности между корпорацией и производителями мобильных устройств.

По данным издания, генеральный прокурор, министр юстиции США Уильям Барр примет окончательное решение о подаче иска в ближайшие несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель компании DuckDuckGo Габриэль Вайнберг заявил, что несколько недель назад к нему обратились федеральные чиновники, изучающие монопольное положение компании Google на рынке интернет-поисковиков, с вопросами о положении на рынке поисковых интернет-систем. Компания DuckDuckGo является разработчиком одноимённой системы и одним из конкурентов Google.

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