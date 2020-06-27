Тегеран, , 09:20 — REGNUM 26 июня министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что Исламская Республика продаёт Венесуэле бензин по рыночной цене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зангане отметил, что продолжение экспорта зависит от дальнейших переговоров между двумя странами. Реагируя на санкции США в отношении иранских капитанов, которые везли бензин в Венесуэлу, он подчеркнул, что такой шаг не был неожиданностью. «Сначала они попытались подкупить их, но те отказались от предложения. Тогда они пригрозили и решили наказать их», — заявил Зангане.

По его словам, некоторые страны считают, что Иран отправил бензин южноамериканской стране безвозмездно, что не соответствует действительности. «Они оплатили бензин по справедливой цене и предоставили необходимые гарантии оплаты», — сказал он, добавив, что часть денег уже получена.

Ранее иранские нефтяные танкеры пришвартовались в венесуэльском порту после прохождения через Атлантический океан и воды Карибского моря с целью помочь дружественному народу Венесуэлы справиться с дефицитом топлива, вызванным односторонними санкциями США против этой страны.