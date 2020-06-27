Тегеран, , 09:26 — REGNUM 26 июня заместитель посла Ирана в Ираке заявил, что Исламская Республика готова открыть свои торговые пограничные пункты с соседней страной, следуя протоколам здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Муса Ализаде-Табатаи в интервью агентству «Аль-Мирбад» выразил надежду, что иракские официальные лица подготовят необходимые условия для возобновления торговли с Ираном. Ализаде-Табатаи отметил, что 80% иранских пограничных пунктов с соседними странами активно следуют протоколам здравоохранения с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса (COVID-19).

Совместные пограничные пункты Ирана и Ирака были временно закрыты, чтобы остановить распространение потенциально смертельного вируса. В настоящее время активно работают иранские пограничные пункты с Иракским Курдистаном, а те, что находятся на юге ирано-иракской границы, будут вновь открыты в ближайшее время.

Иран и Ирак разделяют 1400 километров совместной границы, на протяжении которой действуют 10 пограничных терминалов.