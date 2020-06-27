Тегеран, , 11:14 — REGNUM Иран занимает первое место по производству губчатого железа, также называемого прямым восстановленным железом (DRI), охватывая 50 процентов всего мирового производства за первые пять месяцев 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 июня.

Согласно отчету Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation (IMIDRO), Иран обогнал Индию в мае и занял первое место по производству DRI.

Иран произвел 12 миллионов тонн, в то время как Индия произвела 11 миллионов тонн губчатого железа. Сообщается, что объём производства губчатого железа в Иране к маю вырос на 2,7 процента.

Египет, Мексика и Саудовская Аравия занимают с третьего по пятое места в рейтинге, при этом объемы производства губчатого железа за первые пять месяцев 2020 года в этих странах составляют 2,2, 2,05 и 1,7 млн тонн соответственно.