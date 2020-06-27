Тегеран, , 11:47 — REGNUM 26 июня начальник таможенной службы иранской провинции Курдистан заявил, что в первом квартале текущего иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года) через пограничный пункт Башмак было вывезено 219 363 тонны товаров на сумму более 58 миллионов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бахтияр Рахманипур также отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился. По его словам, стоимость вывезенных товаров до 22 июня составила 58 489 364 доллара.

Рахманипур подчеркнул, что за три месяца из Ирана выехало 57 898 автомобилей, при этом в страну въехало 13 137 транспортных средств.

Башмак — единственный транзитный пограничный терминал иранской провинции Курдистан, связывающий Исламскую Республику с Ираком и играющий важную роль в укреплении двусторонних торговых связей.