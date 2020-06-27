Ашхабад, , 02:58 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с вице-премьер-министрами Пурли Агамырадовым и Гадыргельды Мушшиковым шаги по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику Туркмении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Агамырадов доложил президенту о планомерном повышении эффективности туркменской системы здравоохранения и о результатах профилактических мер по предупреждению проникновения в страну коронавирусной инфекции.

В свою очередь туркменский лидер отметил сложившуюся в мире непростую ситуацию, указав при этом на необходимость предпринять конкретные шаги, направленные на охрану здоровья населения и снижение негативного влияния на развитие экономики, подчеркнул глава государства.

Говоря о значении рыночных отношений на базе инноваций и передовых технологий, Бердымухамедов подчеркнул, что в этих условиях появляются новые механизмы и формы ведения хозяйственной деятельности.

Также глава государства акцентировал внимание на вопросах совершенствования организации министерств и ведомств, поручив чиновника непрерывно повышать эффективности работы и конкурентоспособность госпредприятий Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что власти Туркмении утверждают, что на территории страны до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения граждан коронавирусной инфекцией.

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