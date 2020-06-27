Лос-Анджелес, США, , 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

При этом основатель Tesla закрепил в записи сообщение о сделке, опубликованное изданием Financial Times.

Илон Маск «Джефф Безос — подражатель. Ха-ха».

Ранее предприниматель уже называл владельца Amazon таким же образом, когда конкурент SpaceX — компания Blue Origin LLC, которая принадлежит Безосу, решила создать спутниковую группировку в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Илон Маск выдвинул идею разделить Amazon на несколько частей из-за деятельности компании как монополиста.

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