Рига, , 00:09 — REGNUM Минэкономики Латвии прогнозирует 11% безработицу к концу 2020 года, и медленное восстановление к докризисным показателям в 2022 или 2023 годах, пишет портал lsm.lv.

В 2021 году ситуация на рынке труда начнёт улучшаться. Министерство ждёт прирост рабочих мест на 4,2%, и уменьшение безработицы в течение года до 8,1%.

В долгосрочной перспективе, из-за демографической ситуации, до 2027 года Латвия потеряет 7% трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет. Речь идёт о 90 000 человек. К 2040 году общее население Латвии сократиться на 122 000 человек, а к 2040 население страны составит 1,79 млн, против 1,9 млн сейчас.