Рига, 27 июня 2020, 00:05 — REGNUM Старший эксперт в области садоводства Латвийского образовательного и консультационного центра сельского хозяйства Марис Нарвил в интервью Латвийскому радио сказал, что если в июле дождей не выпадет в достаточном количестве это может погубить часть урожая.
Уже не первый год в Латвии осадков не хватает для хорошего урожая ягод и фруктов. В этом году в ряде мест выпала лишь третья часть обычной нормы, заметил эксперт. Самая тяжёлая ситуация из-за засухи сложилась сегодня на западе Курземе.