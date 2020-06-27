Рига, , 00:05 — REGNUM Старший эксперт в области садоводства Латвийского образовательного и консультационного центра сельского хозяйства Марис Нарвил в интервью Латвийскому радио сказал, что если в июле дождей не выпадет в достаточном количестве это может погубить часть урожая.

«Чтобы ситуация стабилизировалась сегодня нужно, чтобы дождь продолжался в разных местах три дня. Если случится мгновенное выпадение, ничего кроме наводнения нас не ждёт. Если в июле и августе дождей будет больше нормы, это не повлияет на урожай» — сказал Нарвил.

Уже не первый год в Латвии осадков не хватает для хорошего урожая ягод и фруктов. В этом году в ряде мест выпала лишь третья часть обычной нормы, заметил эксперт. Самая тяжёлая ситуация из-за засухи сложилась сегодня на западе Курземе.