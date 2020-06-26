Загреб, , 20:43 — REGNUM Хорватский регулятор телекоммуникационной отрасли HAKOM объявил, что откладывает выделение радиочастот 5G через открытый аукцион на первую половину 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Согласно более ранним планам, распределение радиочастот, предназначенных для 5G (700 МГц, 3,6 ГГц и 26 ГГц), должно быть сделано в конце 2020 года.

В ведомстве добавили, что новые обстоятельства, обусловленные социально-экономическим воздействием мер, принятых для борьбы с пандемией, которые также затронули операторов связи.