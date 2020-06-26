Астрахань, , 20:20 — REGNUM Прокуратура Астрахани нашла нарушения законодательства в сфере обеспечения жилищных прав инвалидов, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным проверки, несмотря на наличие вступивших в законную силу судебных решений, администрация Астрахани не обеспечила инвалидов благоустроенным жильем. По результатам внесенных актов прокурорского реагирования в 2019 году было предусмотрено дополнительное финансирование программы «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений».

В 2020 году для граждан этой категории были приобретены в муниципальную собственность квартиры. Новое благоустроенное жильё получили 53 инвалида.