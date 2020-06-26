Суздаль, Владимирская область, , 20:14 — REGNUM Во Владимирской области в отношении генерального директора ЗАО «Суздальский медоваренный завод» возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с начала 2019 года задолженность завода по налоговым платежам и страховым взносам составила более 30 миллионов рублей. Должнику направили 23 требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа и процентов — всего около десяти миллионов рублей. Были приостановлены операции по счетам в банках ЗАО «СМЗ» и выставлены инкассовые поручения, которые не исполнили из-за отсутствия денег на счетах.

Следователи считают, что руководство предприятия скрыли деньги, которые должны были пойти на погашение задолженности, — получило из кассы общества наличные деньги, минуя расчётные счета. Всего с сентября 2019 года по февраль 2020 года из кассы общества в интересах генерального директора получено более шести миллионов рублей. Также в отношении руководства ЗАО «СМЗ» расследуется дело о невыплате заработной платы работникам.