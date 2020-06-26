Оренбург, , 19:41 — REGNUM В Оренбурге от арендаторов одного из торговых центров требуют оплатить аренду за период коронавирусного простоя. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Оренбург.медиа», о таком требовании журналистам сообщила представительница одной розничной сети магазинов. Она пытается найти с арендодателем общий язык, но, по её словам, безуспешно.

Представители ТЦ, в свою очередь, пояснили журналистам, что малый бизнес освобождён от платежей. Что касается торговых сетей, то им ранее были анонсированы льготы по арендной плате.

К ситуации уже подключилась прокуратура Оренбургской области. Надзорный орган начал проверку по факту вероятного нарушения прав предпринимателей. В случае выявления нарушений надзорный орган примет соответствующие меры.