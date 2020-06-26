Милан, Италия, , 18:49 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года налоговая нагрузка на граждан Италии составила 37,1%, сообщили в пятницу, 26 июня, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года нагрузка выросла на 0,5%.

Ранее в Istat сообщили, что, по данным за первый квартал, дефицит бюджета Италии вырос до 10,8% ВВП, что вызвано в том числе и снижением налоговых поступлений (на 3,6%), которое в свою очередь было спровоцировано коронакризисом.