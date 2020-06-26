Пекин, , 18:06 — REGNUM Негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции привела к дефициту в Китае в первом квартале счета текущих операций, сообщает 26 июня Синьхуа со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля КНР.

Объем дефицита за указанный период приблизился к 34 млрд долларов. В товарной торговле отмечено положительное сальдо более чем в 23 млрд долларов, а в торговле услугами, напротив, падение показателей на 47 млрд долларов.

Официальный представитель и главный экономист валютного ведомства Ван Чуньин обратила внимание на чистый приток прямых иностранных инвестиций в 34,3 млрд долларов. Она также подчеркнула, что по мере восстановления деловой и производственной активности, в стране будет укрепляться стабильность платежного баланса.