Москва, , 18:03 — REGNUM Бюджетное правило было инструментом поддержания ликвидности мировой долларовой системы за счёт России, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что власти РФ в скором времени могут смягчить бюджетное правило.

«Бюджетное правило, безусловно, вредно для российской экономики, — сказал Хазин. -Это был, с одной стороны, инструмент поддержания ликвидности мировой долларовой системы за наш счёт, а с другой стороны, это был инструмент, с помощью которого поддерживалась искусственно низкая монетизация. Кроме того, это был инструмент снижения бюджетных расходов, которые могли бы идти на развитие экономики. То есть развитие российской экономики целенаправленно останавливали. Сегодня роль бюджетного правила сильно упала по банальной причине. Уровень отсечения находится примерно на уровне мировых цен на нефть. Понятно, что если цены на нефть будут ниже уровня отсечения, то бюджетное правило просто не работает. Если цены на нефть вырастут, то его, конечно, надо отменять».

Кроме того, как пояснил Хазин, проводя правильную кредитно-денежную политику, власти РФ могли бы вдвое увеличить бюджетные доходы просто за счёт увеличения монетизации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало прогноз, согласно которому в РФ может быть смягчено бюджетное правило.

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