Ташкент, , 18:02 — REGNUM Узбекистан получил льготный кредит в размере 500 млн долларов от Азиатского банка развития (АБР), сообщает 26 июня Синьхуа со ссылкой на пресс-службу ташкентского представительства банка.

Выделение кредита, одобренного советом директоров АБР, связано с преодолением негативных последствий пандемии коронавируса и ее влияния на экономику республики.

Сообщается, что перед выделением кредита специалистами банка были проведены исследования макроэкономической ситуации, включая риски по обслуживанию государственного долга. Сделанный вывод указывает на устойчивость долгового уровня и отсутствие серьезных рисков невозврата.

Выделенные средства будут направлены на пополнение Антикризисного фонда при республиканском министерстве финансов.

Напомним, что АРБ со штаб-квартирой в Маниле, на Филиппинах, был основан в 1966 году с целью стимулировать экономический рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшими акционерами банка являются Япония и США.