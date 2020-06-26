Москва, , 17:57 — REGNUM Финансовые потоки, с помощью которых можно было бы пополнять федеральный бюджет РФ, либо вообще не работают, либо обогащают кого-то другого, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Рост экономики ведёт к росту доходов в бюджет. Для нашей страны есть ещё одно свойство — увеличение монетизации экономики ведёт к увеличению доходов в бюджет, потому что увеличивается количество рублёвых финансовых потоков, с которых можно брать налоги, — сказал он. — Представьте себе, что у вас есть очень сложная система каналов. И в каждый канал вставлен насос, который качает в некий бассейн, из которого снабжается город. Монетизация — это уровень воды в системе. Если уровень воды падает, то по некоторым каналам вода течь перестаёт, и, соответственно, насосы из них ничего не качают. Так вот, у нас очень низкий уровень воды. То есть монетизации. И очень многие финансовые потоки, с которых теоретически можно было бы качать, либо вообще не работают, либо с них качает кто-то другой».

Иными словами, как пояснил Хазин, вместо того чтобы в РФ был какой-то малый бизнес, который создаёт товары ширпотреба, они производятся на Западе или в Китае, и соответственно там платятся налоги, а в Россию поступает уже готовый товар.

«Кто-то может сказать, что у нас берут таможенную пошлину, но эти люди просто не понимают объёмов контрабанды», — добавил Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин раскритиковал Министерство финансов РФ, которое, по его мнению, прилагает титанические усилия по запрету вкладывания бюджетных денег в экономику.

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