Душанбе, , 17:53 — REGNUM В основные сектора экономики Таджикистана за январь-май 2020 года было вложено порядка 10 млрд 189 млн сомони (989,2 млн долл.) кредитных средств как в национальной, так и в иностранной валюте.

По предварительным подсчётам Национального банка страны, в общей сумме вложений краткосрочные кредиты составляют 3,6 млрд сомони (349,3 млн долл.), долгосрочные — 6,5 млрд сомони (630,8 млн долл.).

Из полученных кредитных средств свыше 9,3 млрд сомони (902,5 млн долл.) были выданы государственным и коммерческим предприятиям, частным лицам и бизнесменам.

В национальной валюте власти Таджикистана получили кредитов на сумму более

Всего сумма кредитных вложений составляет 5,2 млрд сомони (505,9 млн долл.), а в иностранной — более 4,9 млрд сомони или 493,3 млн долл.