Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM В Ростовской области аграрии приступили к уборке урожая, и, по данным на 26 июня, труженики села за сутки собрали первые 100 тыс. тонн зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

«Если погода позволит, с каждым днём всё больше районов будет включаться в зерноуборочную кампанию. В настоящее время имеются все предпосылки для организованного проведения жатвы в сжатые сроки. Для своевременной и эффективной уборки урожая решающее значение имеет техническая готовность всего комплекса сельхозмашин и четкая организация их работы», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

В настоящее время к уборке урожая 2020 года подключились хлеборобы 14 районов области. Средняя урожайность составляет около 30 центнеров с гектара.

ИА REGNUM ранее сообщало, что о начале уборочной страды в Ростовской области 25 июня объявил донской губернатор Василий Голубев.

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