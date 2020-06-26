Душанбе, , 17:41 — REGNUM Таджикистан за период с января по май 2020 года освоил в основной капитал порядка 4 млрд сомони (384,8 млн долл.) инвестиций за счёт всех источников финансирования, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года меньше на 4,4%, сообщает агентство по статистике при президенте Таджикистана.

По данным ведомства, на объекты производственного назначения потрачено 60,1% вложений — свыше 2,3 млн сомони (223,2 млн долл.), непроизводственного назначения — 39,9% или 1,5 млрд сомони (145,5 млн долл.).

В сферу строительства объектов электроэнергетики инвестировано 1,7 млрд сомони или 164,9 млн долл., что на 8,8% меньше чем за отчётный период 2019 года.

В сектора связи и транспорта власти страны вложили инвестиций на сумму 202,6 млн сомони (19,6 млн долл.).